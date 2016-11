Stadtgespraech

06:59 Uhr | 28.11.2016

Lufthansa-Streik geht in die nächste Runde

Weiter auf dem Boden

Der Streik der Lufthansa-Piloten geht in die nächste Runde. Nun sollen am Dienstag Kurz-und am Mittwoch Langstreckenflüge bestreikt werden. Das teilte die Pilotengewerkschaft Cockpit am späten Sonntagabend mit. Man sei auch in dem Tarifgespräch am Sonntag zu keiner Einigung mit der Lufthansa gekommen. Heute, also am Montag soll der Flugverkehr aber planmäßig verlaufen. Cockpit verlangt für ihre Flugkapitäne rückwirkend ab Mai 2012 insgesamt knapp 20% mehr Gehalt. Die Lufthansa hält diese Forderung für deutlich zu hoch.