12:36 Uhr | 27.11.2016

Polizei vermutet Zusammenhang zwischen der Tat und dem OSZE Gipfel

Brandanschlag auf die Messehallen

Eineinhalb Wochen vor dem OSZE-Gipfel in Hamburg haben Unbekannte einen Brandanschlag auf die Messehallen verübt.Vor dem Eingang Süd n an der Karolinenstraße brannten am späten Samstagabend mehrere errichtete Barrikaden.Durch die Hitze der Flammen zerbarsten Glasscheiben im Eingangsbereich der Messe. Die täter konnten unbekannt fliehen. Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem bevorstehenden Gipfel gibt. In den Messehallen soll am 8. und 9. Dezember ein OSZE-Außenministertreffen stattfinden