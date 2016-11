Gesellschaft

08:38 Uhr | 25.11.2016

Wohnungen sollen im Dezember 2017 fertig sein

Grundsteinlegung der neuen Mitte Altona

Am Donnerstag wurde der Grundstein für die neue Mitte Altona gelegt. Insgesamt will die SAGA GWG 179 Sozialwohnungen direkt an der Holstenstrasse bauen. Insbesondere werden die fünf bis sieben Stockwerke hohe Wohnungen für ältere und gehandicapte Menschen geeignet sein. So sind sie beispielsweise Barrierefrei. In einem guten Jahr, also im Dezember 2017, sollen die Räume bezugsfertig sein