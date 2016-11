Stadtgespraech

07:13 Uhr | 25.11.2016

In 4 von 6 Fällen wird Alkohol ausgeschenkt

Glühweinverkauf an Minderjährige

Beitrag teilen:







Die Polizei schickt verstärkt minderjährige Testkäufer auf die Hamburger Weihnachtsmärkte. Sie sollen versuchen an den verschiedenen Ständen Glühwein zu kaufen. Das Erschreckende: Bei den ersten Testkäufen am Mittwoch, bekamen Minderjährige in vier von sechs Fällen Alkohol ausgeschenkt. Das berichtet NDR 90,3. Wer Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ausschenkt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000€ rechnen.