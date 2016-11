Gesellschaft

09:18 Uhr | 24.11.2016

Gewerkschafter sehen Arbeitsplätze in Gefahr

Zittern bei Airbus

Französische Gewerkschafter sehen im Rahmen des Airbus Konzernumbaus hunderte Arbeitsplätze in Gefahr. Das berichtet das französische Wirtschaftsmagazin „Les Echos“. Betroffen sollen bis zu 780 Jobs in der Verwaltung sein. Stellen in der Produktion seien aber nicht betroffen. Da aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden ist, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben über die Auswirkungen auf die einzelnen Standorte, wie zum Beispiel hier in Hamburg, machen. Der Airbus-Konzern beschäftigt weltweit 137.000 Mitarbeiter.