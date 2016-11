Wirtschaft

07:11 Uhr | 24.11.2016

EU gibt grünes Licht für den Zusammenschluss

Hapag-Lloyd fusioniert mit UASC

Die Fusion der Hapag Lloyd und der arabischen Reederei UASC ist beschlossene Sache. Die EU gab nun grünes Licht für den Zusammenschluss. Die Fusion soll hohe Einsparungen bringen und in zwei Schritten erfolgen. Als Erstes werden die bisherigen Mehrheitsgesellschafter der UASC mit bis zu 14% an Hapag Lloyd beteiligt. Im Anschluss soll dann das Kapital um 400 Millionen Euro aufgestockt werden und zur Schuldenreduzierung dienen. Die Stadt Hamburg, die weiterhin zweitgrößter Eigner der Hapag Lloyd bleibt, wird sich aber aller Voraussicht nach, nicht an der Aufstockung beteiligen.