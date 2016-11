Gesellschaft

UKE lässt Transplantationsabteilung prüfen

Nach Manipulationsvorwürfen:

Nach den Transplantationsvorwürfen gegen das UKE lässt Klinik-Chef Göke nun seine gesamte Transplantationsabteilung überprüfen. Die Bundesärztekammer warf dem Krankenhaus schwere Mängel vor. So soll das UKE Daten manipuliert haben, damit Patienten schneller an Spenderorgane kommen. In den nächsten Wochen soll eine Gruppe von Experten mit einem unabhängigen Mediziner an der Spitze , alle seit 2010 durchgeführten Transplantationen überprüfen.