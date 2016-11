Stadtgespraech

Auch der Hamburg Airport ist betroffen

Eurowings-Streik am Dienstag

Flugpassagiere in Hamburg und Düsseldorf müssen sich am Dienstag auf Verzögerungen und Flugstreichungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Eurowings zu einem Streik von 5 bis 20 Uhr aufgerufen. Am Hamburg Airport könnten davon 20 Ankünfte und Abflüge von Eurowings betroffen sein. Passagieren wird empfohlen sich fortlaufend über den Flugstatus zu informieren. Mitte der Woche drohen weitere Verzögerungen: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die Lufthansa-Piloten am Mittwoch zu einem Streik aufgerufen.