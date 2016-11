Stadtgespraech

Suche nach weiteren toten Vögeln

Vogelgrippe in Hamburg

Nachdem nun auch in Hamburg die ersten Vögel mit dem ansteckenden Erreger H5N8 gefunden worden sind, waren heute Mitarbeiter des Amts für Hygieneschutz in dem Gelände und suchten nach weiteren toten Vögeln. Die Wasserschutzpolizei ließ in Entenwerder ein Kleinboot zu Wasser und suchte den Uferbereich ab. Der Vogelgrippe-Virus ist besonders für Hunde und Katzen hochansteckend.