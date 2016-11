Politik

07:54 Uhr | 21.11.2016

Linksfraktion fordert Absage

G20 in Hamburg

Die Hamburger Linksfraktion fordert die Absage des G20 Gipfels in Hamburg. Am 01. Dezember will die Partei den entsprechenden Antrag in der Bürgerschaft einbringen. Die Linke fordert darüber hinaus die Auflösung der G20 und bezeichnet sie als illegitime Organisation. Das Treffen der 20 wichtigsten Industrie-und Schwellenländer, der G20, soll am 07. und 08. Juli 2017 in der Hansestadt stattfinden.