Gesellschaft

07:46 Uhr | 21.11.2016

Zahl der Obdachlosen hat sich verdoppelt

Traurige Bilanz

Die Zahl der Obdachlosen in Hamburg hat sich verdoppelt. Nach Schätzungen der Caritas und der Diakonie gibt es nun gut 2.000 Menschen ohne festen Wohnsitz in der Hansestadt. Das Winternotprogramm mit 890 Plätzen ist ausgelastet und wurde bereits um 50 weitere Plätze erweitert. Besonders rund um den Bereich der Innenstadt werden immer mehr Wohnungslose beobachtet. In den kommenden Tagen soll es zwar vorerst mild bleiben, doch wenn die Temperaturen sinken, wird es für die Obdachlosen hart den Minusgraden standzuhalten.