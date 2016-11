Stadtgespraech

18:58 Uhr | 20.11.2016

Fundort in Rothenburgsort ist ab sofort Sperrgebiet

Erster Fall von Vogelgrippe in Hamburg

In Hamburg ist der erste Fall von Vogelgrippe nachgewiesen worden. Bei drei verendeten Wildvögeln in Rothenburgsort wurde der hochansteckende H5N8-Virus diagnostiziert. Das bestätigte die Gesundheitsbehörde. Um den Fundbereich in der Nähe des alten Wasserwerkes Kaltehofe ist in einem Umkreis von 3 Kilometern ab sofort ein Sperrbezirk. In einem Radius von 10 Kilometern gilt ein Beobachtungsgebiet. Hunde und Katzen dürfen hier nicht frei herumlaufen.