Gesellschaft

14:11 Uhr | 20.11.2016

Größtes Schulschachturnier in der Arena am Volkspark

Alsteruferschachturnier zieht um

Das Alsteruferschachturnier wird nächstes Jahr erstmalig in der Arena am Volkspark stattfinden. Das bestätigte der Turnierorganisator Jan Pohl Hamburg1 am Sonntag. Das größte Schulschachturnier der Welt hatte bislang im Congress Centrum Hamburg stattgefunden. Aufgrund von Sanierungsarbeiten im CCH wird das 60. Alsterufer-Turnier am 9. Mai nächsten Jahres nun in der Arena am Volkspark ausgetragen. Dabei treten Schulmannschaften des rechten gegen Schüler und Schülerinnen des linken Alsterufers gegeneinander an.