15:42 Uhr | 18.11.2016

Kita bietet Platz zum Spielen und für Integration

Kita Eröffnung in Flüchtlingseinrichtung

In der Erstaufnahmeeinrichtung Papenreye in Niendorf hat der Arbeiter Samariter Bund am Vormittag eine neue Kindertagesstätte eröffnet. Zur Kita gehören auch zwei Spielplätze. Die moderne Kita besteht aus einzelnen Containern und setzt sich aus verschiedenen Themenräumen zusammen, in denen gespielt und gelernt werden kann. Um die Integration zu erleichtern, kann der Spielplatz auch von Nachbarskindern genutzt werden. Insgesamt leben seit der Eröffnung im Oktober 2015 rund 620 Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung.