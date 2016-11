Stadtgespraech

08:36 Uhr | 18.11.2016

Polizei erwartet rund 500 Teilnehmer

AfD ruft zu Demonstration auf

Die AfD plant am Sonnabend eine Demonstration für Sicherheit und gegen Justizversagen. Die Partei ruft auf ihrer Facebookseite dazu auf, sich um 14:30 Uhr am Hachmannplatz zu treffen. Anschließend will der Protestzug durch die Hamburger Innenstadt ziehen. Die Polizei rechnet mit rund 500 Teilnehmern. Gleichzeitig rufen AfD-Gegner im Internet zu spontanen Gegenprotesten auf. Bei der letzten großen Demonstration der AfD in Hamburg vor rund einem Jahr, waren die etwa 500 Teilnehmer von mehr als 1000 Gegendemonstranten an ihrem Protestzug gehindert worden. Damals war die Polizei mit rund 600 Kräften im Einsatz.