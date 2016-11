Gesellschaft

13:25 Uhr | 17.11.2016

Justizsenator will kriminelle Aktivitäten im Internet bekämpfen

Hasskommentare stoppen

Justizsenator Till Steffen will stärker gegen Hasskommentare im Internet vorgehen. So soll es Schadensersatzzahlungen seitens der sozialen Netzwerke geben, wenn sie Hasskommentare innerhalb von 24 Stunden nicht löschen. Die Justizminister der Länder befassen sich bei ihrer Herbstkonferenz in diesem Jahr unter anderem mit kriminellen Aktivitäten im Internet.