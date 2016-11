Blaulicht

17.11.2016

Vierjährige mit lebensgefährlichen Verletzungen notoperiert

Vermutlich erneute Kindesmisshandlung

In Hamburg hat es vermutlich erneut einen Fall von schwerer Kindesmisshandlung gegeben. Ein Paar soll am Sonntagabend seine 4-jährige Tochter mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Notfallpraxis an der Stresemannstraße gebracht haben. Die Eltern behaupteten das Kind habe eine Fahrradunfall gehabt. Den Ärzten kamen die Verletzungen jedoch verdächtig vor, sie riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war das Paar bereits verschwunden. Die Vierjährige musste notoperiert werden. Inzwischen sei ihr Zustand wieder stabil, doch noch sei offen, ob bleibende Schäden entstanden sind. Die Mordkommission ermittelt nun gegen das Paar wegen versuchten Totschlags.