10:35 Uhr | 17.11.2016

Ein Paar leicht verletzt

Küchenbrand in Eppendorf

Bei einem Wohnungsbrand in Eppendorf in der Geschwister-Scholl-Straße ist ein Paar leicht verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war am späten Mittwochabend in der Küche ein Feuer ausgebrochen und hatte auf einige der Küchenmöbel übergegriffen. Die Feuerwehr rückte an, löschte das Feuer und belüftete Haus und Wohnungen. Die Bewohner erlitten leichte Rauchvergiftungen, konnten aber vor Ort bleiben und mussten nicht ins Krankenhaus.