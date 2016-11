Stadtgespraech

08:14 Uhr | 17.11.2016

Betroffen sind Postleitzahlenbereiche 20,21 und 22

Leere Briefkästen am Sonnabend

Viele Briefkästen werden am kommenden Sonnabend in mehreren Teilen Hamburgs leer bleiben. Grund dafür ist eine Betriebsversammlung der Deutschen Post. Betroffen sind in großen Teilen die Postleitzahlenbereiche 20, 21 und 22. Dort findet die Brief- und Paketzustellung nur eingeschränkt oder gar nicht statt.