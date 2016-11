Stadtgespraech

08:04 Uhr | 17.11.2016

Auch Libeskind entwirft neuen City-Hof

Architektenwettbewerb gestartet

Die Stadt Hamburg hat den Architektenwettbewerb für den City-Hof gestartet. Auch der US-Stararchitekt Libeskind nimmt am Wettbewerb teil. Insgesamt 30 Architekturbüros aus dem In- und Ausland sind ausgewählt worden, ihre Entwürfe für die Bebauung des Areals am Klosterwall einzureichen. Noch stehen dort die City-Hochhäuser. Mitte 2018 werden sie voraussichtlich abgerissen. Das neue Quartier soll eine Mischung aus Büros, Wohnungen, Einzelhandel, Hotel, Gastronomie sowie Kunst und Kultur werden und 2021 fertiggestellt werden.