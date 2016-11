Gesellschaft

18:05 Uhr | 16.11.2016

Gesprächsbereitschaft auf allen Ebenen

OSZE-Gipfel: Sorge um sicheren Schulweg

In drei Wochen wird in den Hamburger Messehallen der OSZE-Gipfel stattfinden. Besonders die Eltern der Grundschule Sternschanze sind besorgt. Der Schulweg der Kinder liegt nahe der Sicherheitszone. Die Schulleiterin hat den Eltern daher freigestellt, die Kinder am 8. und 9. Dezember zu Hause zu lassen. Das sorgt für Ärger mit der Schulbehörde.