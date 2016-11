Stadtgespraech

12:59 Uhr | 16.11.2016

CDU stellt Antrag in der Bürgerschaft

Verkehrskonzept für Elphi

Die CDU fordert ein Verkehrskonzept für die Elbphilharmonie. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach will die Partei am 30. November einen Antrag in der Bürgerschaft vorstellen. Nach der Eröffnung im Januar werden Tausende Menschen täglich das neue Konzerthaus besuchen. Allein der Große Saal hat 2100 Plätze. Zudem werden die Plaza und das Hotel zu einem hohen Verkehrsaufkommen beitragen. Die CDU fordert deswegen ein weiträumiges Parkleitsystem für die Anreise zur Elbphilharmonie.