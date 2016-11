Gesellschaft

16:29 Uhr | 15.11.2016

Weiteres Hafthaus soll gebaut werden

Justizvollzugsanstalt in Glasmoor

Beitrag teilen:







Hamburg will die Justizvollzugsanstalt Glasmoor in Norderstedt vergrößern und sanieren. Zusätzlich zu den bisherigen 190 Haftplätzen für den offenen Strafvollzug sollen 41 weitere geschaffen werden, so Justizsenator Till Steffen. Geplant ist der Bau eines weiteren Hafthauses. Die Kosten belaufen sich auf rund 33 Millionen Euro