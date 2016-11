Gesellschaft

14:48 Uhr | 14.11.2016

60 Anträge sind gestellt worden

Haushaltsplan für 2017/2018 vorgestellt

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen haben heute ihr Antragspaket für den Hamburger Doppelhaushalt 2017/2018 vorgestellt. Die 60 Anträge sollen vor allem in den Bereichen Sicherheit, Sauberkeit, Bildung, Wissenschaft, Sanierung und Lebensqualität in der Stadt für Verbesserungen sorgen und haben insgesamt ein Volumen von über 42 Millionen Euro. Mitte Dezember wird dann in der Bürgerschaft über die Anträge entschieden, eine Zustimmung gilt hier, wegen der Mehrheit von SPD und Grünen, als gesichert.