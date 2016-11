Gesellschaft

14:02 Uhr | 14.11.2016

Durchschnittsnote seit Jahren stabil

19 Prozent mehr Abiturienten

In diesem Jahr haben rund 9.800 Schüler ihr Abitur an Hamburgs Schulen bestanden. Das sind 19 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Die Durchschnittsnote ist mit 2,44 seit Jahren stabil. Besonders gute Noten wurden in Englisch verzeichnet, schwächer sind die Leistungen in Mathematik. Mit der Einführung des Zentralabiturs in Hamburg im Schuljahr 2004/2005, sind die Abiturbedingungen auf Bundesniveau angehoben worden. Nächstes Jahr müssen die Abiturienten dann das bundesweite Zentralabitur absolvieren.