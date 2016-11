Blaulicht

07:13 Uhr | 14.11.2016

Verstärktes Vorgehen gegen "reisende Banden"

20 Prozent weniger Einbrüche

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Hamburg deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr werden zur Zeit 20 Prozent weniger Einbrüche verzeichnet. Damit das auch so bleibt, hat es die Hamburger Polizei im Moment vor allem auf reisende Einbrecherbanden abgesehen. Die Soko Castle hat dazu am Sonnabend in den frühen Abendstunden in Fuhlsbüttel verdächtig wirkende Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Der Einsatz blieb jedoch erfolglos.