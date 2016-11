Blaulicht

19:20 Uhr | 12.11.2016

Soko "Castle" kontrolliert in Fuhlsbüttel

Stopp, Polizei!

Am Sonnabend in den frühen Abendstunden versuchte die SOKO Castle zum wiederholten Mal in diesem Jahr sogenannte „reisende Einbrecherbanden“ dingfest zu machen. In Fuhlsbüttel zogen mehr als ein Dutzend Polizeibeamte verdächtig wirkende Fahrzeuge aus dem Verkehr. Besonders unter die Lupe nahmen die Ermittler Kleintransporter und Autos mit osteuropäischen Kennzeichen. Die dunkle Jahreszeit ist für Einbrecher ein gefundenes Fressen. Seit gut einem Jahr ermittelt die SOKO Castle in diese Richtung. Der Grund: immer wieder kommen Einbrecherbanden extra nach Deutschland um in Wohnungen einzusteigen.