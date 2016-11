Gesellschaft

12:10 Uhr | 12.11.2016

1.000 Flüchtlinge haben Praktikumsplatz

Grosser Integrations-Erfolg

Mehr als 1.000 jugendliche Flüchtlinge haben einen Praktikumsplatz in Hamburger Betrieben. Die Praktika sind Teil des zweijährigen Bildungsgangs „dualisierte Ausbildungsvorbereitung“ für alle geflüchteten Jugendlichen ab 16 Jahre. In diesem Rahmen lernen die Praktikanten an den Hamburger Berufsschulen die deutsche Sprache und vertiefen diese durch integrierte Sprachförderung im Betrieb.