Blaulicht

11:58 Uhr | 12.11.2016

Rechtsmedizinerin belastet Stiefvater

Schütteltod von Baby Tayler bestätigt

Der Stiefvater des getöteten Babys Tayler wird schwer belastet. Gestern bestätigte eine Rechtsmedizinerin während der Verhandlung, dass der einjährige Säugling zu Tode geschüttelt wurde. Noch zu Beginn der Verhandlung im September, las der Angeklagte eine Erklärung vor, in der er jegliche Schuld an dem Tod Taylers abstritt. Er habe ihn geliebt, wie seinen eigenen Sohn, so der Stiefvater. Er muss sich weiterhin wegen Totschlags vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Ein Urteil gegen den 27-jährigen wird wohl aller Voraussicht nach, erst im Dezember fallen.