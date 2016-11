Gesellschaft

17:59 Uhr | 10.11.2016

66 Obdachlose pilgern nach Rom

Der Papst lädt ein!

Beitrag teilen:







2014 reiste eine kleine Gruppe von Obdachlosen und Betreuern nach Rom. In einer zufälligen Begegnung segnete Papst Franziskus einen der Männer. Der Leiter der Gruppe war so bewegt, dass er dem Papst zurief: „Wir brauchen ein Treffen für möglichst viele solcher Begegnungen!“ Der Papst antwortete: „Das machen wir.“ Und der Papst hielt Wort. Er lud 6.000 Menschen aus ganz Europa, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, zu sich nach Rom ein. Heute startet diese grosse Pilgerreise. 66 Obdachlose und 30 Betreuer aus Hamburg machen sich mit auf den Weg, auf die wohl aufregndste Pilgerreise ihres Lebens.