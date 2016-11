Stadtgespraech

14:57 Uhr | 10.11.2016

Sonderstempel am Donnerstag und Freitag

Briefumschlag zu Ehren Helmut Schmidts

Die Deutsche Post bringt zum ersten Todestag von Altkanzler Helmut Schmidt einen Sonderbriefumschlag heraus. Diesen gibt es in einer Postfiliale in Othmarschen zu kaufen. Zudem wird es am Donnerstag und Freitag einen Sonderstempel geben, der an die Umbennenung des Hamburger Flughafens in Hamburg Airport Helmuth Schmidt erinnert. Der Hamburger Ehrenbüger war heute vor einem Jahr im Alter von 96 Jahren gestorben.