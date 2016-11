Politik

09:12 Uhr | 10.11.2016

Solidaritätserklärung für die Verhafteten

Bürgerschaft kritisiert Erdogan

In der gestrigen Parlamentssitzung haben die Fraktionen der Bürgerschaft die Vorgänge in der Türkei auf das Schärfste kritisiert und eine gemeinsame Solidaritätserklärung für die Verhafteten Abgeordneten, Jouzrnalisten und Bürgermeister abgegeben. Darauf müsse auch Hamburg reagieren, hieß es unisono in der Bürgerschaft. Erst vor Kurzem ließ Staatspräsident Erdogan gewählte Abgeordnete der Oppositionspartei HDP verhaften, ebenso wie diverse Bürgermeister und Journalisten