Stadtgespraech

07:08 Uhr | 10.11.2016

Lebensgefährte steht sieben Jahre nach dem Tod vor Gericht

Prozessbeginn: Fall Lara-Mia

Beitrag teilen:







Sieben Jahre nach dem Tod der unterernährten Lara Mia, steht heute der damalige Lebensgefährte der Mutter vor Gericht. Jahrelang konnte der Prozess gegen den 28-Jährigen nicht starten, weil er aufgrund einer psychischen Erkrankung verhandlungsunfähig war. Nun ist der junge Mann offenbar so weit genesen, dass der Fall neu verhandelt werden kann. Im neuen Verfahren \"strebt die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen\" an, sagte Behördensprecherin Nana Frombach. Am 10. oder 11. März 2009 starb die 9 Monate alte Lara-Mia, sie wog nur noch 4,8 Kilogramm.