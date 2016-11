Stadtgespraech

06:41 Uhr | 10.11.2016

Zum ersten Todestag des Altkanzlers

Ab heute: Helmut Schmidt Airport

Exakt ein Jahr nach dem Tod von Altkanzler Helmut Schmidt erhält der Hamburger Flughafen heute offiziell zusätzlich den Namen des Ehrenbürgers der Hansestadt. In den vergangenen Wochen wurden bereits «Helmut Schmidt»-Schriftzüge an der Außenwand auf dem Rollfeld und innerhalb der Terminals installiert. Schmidt war am 10. November 2015 im Alter von 96 Jahren gestorben.