Verkehr

18:59 Uhr | 09.11.2016

Von Freitag 21:30 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss

U1 Teilsperrung am Wochenende

Am Wochenende ist die Strecke der U1 teilweise gesperrt. Von Freitagabend, 21.30 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss fahren zwischen den U1-Haltestellen Ochsenzoll und Norderstedt Mitte in beiden Richtungen Busse statt Bahnen. Grund dafür sind Arbeiten am Entwässerungssystem im Gleisbereich. Die Busse des Ersatzverkehrs der Hochbahn werden im Takt der U-Bahnen fahren. Die Fahrzeit kann sich dennoch um bis zu 20 Minuten verlängern.