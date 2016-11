Blaulicht

20:58 Uhr | 08.11.2016

Ehemann des Opfers in Untersuchungshaft

Nach Säureangriff im Jobcenter

Gegen den 56jährigen Mann, der am Montag einen Säureangriff auf seine Noch-Ehefrau in Wandsbek verübt hat, wurde Haftbefehl erlassen. Es bestehe dringende Fluchtgefahr. Ihm werden versuchte schwere Körperverletzung und vollendete gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Dem 56jährigen Deutschen droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Der Mann hatte seiner Noch-Ehefrau am Montag im Jobcenter Wandsbek ein Salzsäuregemisch über Kopf und Oberkörper gekippt. Die Frau erlitt Verätzungen.