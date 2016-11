Gesellschaft

11:52 Uhr | 08.11.2016

Nur 823 Flüchtlinge kamen im Oktober nach Hamburg

Asylbewerberzahlen sinken

Beitrag teilen:







Die Zahl der nach Hamburg gekommenen Flüchtlinge ist im Oktober mit 823 auf den zweitniedrigsten Stand des Jahres gesunken. Nur im Juni kamen mit 808 noch weniger Schutzsuchende in die Hansestadt, wie die Zentrale Koordinierungsstelle Flüchtlinge (ZKF) am Dienstag mitteilte. Von den 823 Flüchtlingen wurden 403 auf andere Bundesländer verteilt, der Rest blieb in Hamburg. Damit nahm die Hansestadt seit Jahresbeginn 8470 Flüchtlinge auf.