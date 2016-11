Verkehr

07:17 Uhr | 08.11.2016

Vorbereitungen für den Lärmschutztunnel starten

Erneute Sperrungen auf der A7

Beitrag teilen:







In der Nacht zu Sonnabend wird die Fahrbahn zwischen Eidelstedt und Stellingen in Richtung Süden voll gesperrt. Zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Sonnabend, 7 Uhr, müssen Autofahrer mit Fahrtrichtung Hannover eine Umleitung durchs Stadtgebiet nehmen. Grund dafür: Die Vorbereitungen für den Lärmschutztunnel starten. Schon in den Nächten vorher wird es eng auf der A 7: Von Mittwochabend bis Freitag früh steht zwischen dem Dreieck Nordwest und Stellingen Richtung Süden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.