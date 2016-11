Kunst und Kultur

19:14 Uhr | 07.11.2016

Fan baut das größte Volksfest des Nordens Zuhause nach

Der Dom im Mini-Format

Zum 687. Mal findet der Dom jetzt schon in Hamburg statt. Ein Hamburg1-Zuschauer ist so ein großer Fan, dass er den Dom Zuhause in einem Maßstab von 1:87 nachgebaut hat. Wir haben ihn zum größten Volksfest des Nordens begleitet.