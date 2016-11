Kunst und Kultur

12:51 Uhr | 07.11.2016

Mehr als 25.000 Besucher am Eröffnungswochenende

Besuchermagnet Elbphilharmonie Plaza

Am Wochenende nach ihrer feierlichen Eröffnung hat sich die Plaza der Hamburger Elbphilharmonie als der erwartete Besuchermagnet erwiesen. Allein am Sonnabend besuchten nach offiziellen Angaben rund 12.000 Menschen die Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe. Am Sonntag wurden nochmal mehr als 13.000 Besucher gezählt. Für die nächsten Tage gibt es schon weit über 18.000 Vorbuchungen über das Internet. Weil sich nur 1.200 Personen gleichzeitig auf der Plaza aufhalten können, wird der Zugang wird über Tickets geregelt, die man vor Ort bekommt oder im Internet vorbuchen kann.