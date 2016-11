Gesellschaft

18:14 Uhr | 06.11.2016

Kurden demonstrieren gegen Politik von Erdogan

Erneute Demonstration

Beitrag teilen:







In Hamburg haben am Sonntagabend erneut rund 300 Menschen gegen die Festnahme von kurdischen Politikern in der Türkei protestiert. Die Demonstration sei weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Bereits am Freitag und Samstag hatten insgesamt rund 2.200 Menschen in der Hamburger Innenstadt gegen die Festnahme von führenden Abgeordneten der Kurdenpartei HDP in der Türkei demonstriert. Vom Hauptbahnhof zogen die Kurden durch die City zum Rathausmarkt, um dort gegen die Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu protestieren.