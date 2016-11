Politik

12:44 Uhr | 06.11.2016

Mithilfe der Bevölkerung gefragt

Neues Integrationskonzept

Beitrag teilen:







Das Hamburger Integrationskonzept von 2013 wird weiterentwickelt. Die „Erstintegration“ von Geflüchteten in den ersten drei Jahren nach ihrer Ankunft wird neu in das Konzept aufgenommen. Dabei bleibt auch die Integration der bereits seit längerem in Hamburg lebenden Menschen mit ausländischen Wurzeln ein zentrales Anliegen. Auf der Internetseite www.hamburg.de/integrationskonzept kann jeder ab sofort Anregungen für die Weiterentwicklung einreichen. Die Umfrage ist bis Mitte Dezember 2016 online und steht auch in englischer Sprache zur Verfügung. Alle Anregungen werden anschließend ausgewertet und fließen in die Erarbeitung des neuen Konzepts ein.