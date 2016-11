Kunst und Kultur

18:24 Uhr | 04.11.2016

CDU und Steuerzahler gegen "Goldenes Kunstprojekt"

Dekadent und Einfältig

Der Steuerzahlerbund und die CDU üben Kritik an dem geplanten Kunstprojekt auf der Veddel. Sie wollen das Vorhaben, eine Hauswand mit Gold zu verkleiden, verhindern. Die Idee in einem der ärmsten Stadtteile Hamburgs Steuergelder durch die Vergoldung von Häuserfassaden zu verschwenden sei in seiner Symbolik an Dekadenz und Einfältigkeit kaum zu überbieten. So die CDU Bürgerschaftsabgeordnete Stöver. Die Kunstbehörde hat dem Künstler Boran Borchert bereits mehr als 85.000 Euro für das Goldprojekt bewilligt.