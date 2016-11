Blaulicht

19:42 Uhr | 02.11.2016

Mehrere Flüchtlinge verletzt

Reizgasattacke auf Sprachkursteilnehmer

Am Mittwoch abend gab es einen Reizgasanschlag auf ein mehrstöckiges Bürogebäude in Borgfelde. Hier trafen sich mehrere Flüchtlinge zu einem Deutschkurs. Um kurz nach halb sechs alarmierten Mitarbeiter Feuerwehr und Polizei. Mehrere Flüchtlinge klagten über Atembeschwerden und Augenreizungen. Sie waren nach ihrem Deutschkurs offenbar in eine Reizgaswolke im Treppenhaus gelaufen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.