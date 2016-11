Gesellschaft

16:56 Uhr | 01.11.2016

"Refill it" - elrojito verzichtet auf Einwegbecher

Erstes "Coffee To Go" Pfandsystem

Laut Deutscher Umwelthilfe landen bundesweit jedes Jahr rund 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Becher in der Tonne. Jeder Deutsche nutzt demnach 34 Einwegbecher innerhalb eines Jahres. Inzwischen rückt das Problem immer mehr in das Bewusstsein der Verbraucher. Vielerorts in Deutschland wird nun darüber nachgedacht, wie man die Zahl der Pappbecher deutlich minimieren kann – jetzt auch in Hamburg.