Gesellschaft

13:08 Uhr | 01.11.2016

Mitarbeiter von Asklepios Kliniken legen Arbeit nieder

Ver.di ruft zu Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Asklepios-Kliniken in Hamburg und Schleswig-Holstein von heute bis Donnerstag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Es soll jeweils von morgens 6 Uhr 30 bis 20 Uhr die Arbeit niedergelegt werden. In Hamburg sind die Kliniken in St. Georg, Rissen und Harburg betroffen. Es ist der dritte Ausstand seit September. Verdi fordert einen Tarifvertrag für die Beschäftigten. Der Asklepios-Konzern habe Verhandlungen bisher abgelehnt.