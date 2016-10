Blaulicht

09:41 Uhr | 01.11.2016

Nach Mord an der Kennedybrücke

Polizei bittet Ärzte um Mithilfe

Nach dem Mord an einem 16-Jährigen unter der Kennedybrücke bittet die Polizei nun um die Mithilfe von Hamburger Ärzten. Mit Unterstützung der Ärztekammer wurden mehrere Tausend niedergelassene Mediziner angeschrieben. Die Polizei vermutet, dass der Täter sich selbst an der Hand verletzt haben könnte, als er den Teenager erstach. Ärzte werden gebeten, Männern mit einer Schnittwunde an der Hand zu melden. Die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen.