14:02 Uhr | 31.10.2016

Zwei Züge zwischen Hamburg und München

ICE 4 geht in Probebetrieb

Am Montag morgen ging der neue ICE 4 in einen mehrmontigen Probebetrieb. Das neue Flaggschiff der deutschen Bahn bietet Platz für 830 Fahrgäste und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde. Zwischen Hamburg und München fahren nun vorerst zwei der neuen Züge. Bereits am vergangenen Donnerstag warf auch Hamburgs erster Bürgermeister, Olaf Scholz, einen Blick auf die neue Hochgeschwindigkeitsbahn.