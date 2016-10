Blaulicht

12:59 Uhr | 31.10.2016

Ermittler verfolgen neue Spur

Zweifel an IS-Bekennerschreiben

Im Mordfall unter der Kennedybrücke hegen Ermittler Zweifel am Tatbekenntnis des Islamischen Staats. Die Terrororganisation hatte über ihren Onlinedienst Amaq mitgeteilt, am 16. Oktober zwei Menschen in Hamburg erstochen zu haben. Inhaltlich wirft die Mitteilung jedoch Fragen auf. So wurde die Begleitung des Getöteten nicht erstochen, sondern ins Wasser gestoßen. Der Hamburger Verfassungsschutz sowie die Bundesanwaltschaft sind in die Ermittlungen involviert. Die Hamburger Mordkommission bleibt aber federführend. Man verfolge derzeit neue Spur. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden noch keine Einzelheiten bekannt gegeben.