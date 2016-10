Blaulicht

12:43 Uhr | 30.10.2016

Mann droht nach Ehestreit seine Frau und eine weitere zu erschießen

MEK-Einsatz in Harburger Eisdiele

Das MEK musste am Samstagabend zu einer Eisdiele in Harburg ausrücken. Ein Mann hatte nach einem Ehestreit gedroht seine Frau und eine weitere zu erschießen. Anschließend soll er sich bewaffnet in einer Eisdiele verschanzt haben. Die Harburger Innenstadt war für den Einsatz rund um die Straße Lüneburger Tor weiträumig abgesperrt. Als das MEK die Eisdiele stürmte, war der Mann bereits geflohen. Er konnte aber kurz darauf festgenommen werden.